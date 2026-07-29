Шесть пострадавших и пожар после атаки БПЛА на соседнюю с Владимирской Рязанскую область

Пожар возник на предприятии, шестеро пострадавших доставлены в больницы.В результате атаки БПЛА на соседнюю с Владимирской Рязанскую область шесть человек были доставлены в больницы, а на одном из предприятий произошел пожар.
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