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Ускорители AMD и Nvidia — для российской критической инфраструктуры? Российскому ИИ не хватает GPU — власти предлагают разрешить иностранные

Ускорители AMD и Nvidia — для российской критической инфраструктуры? Российскому ИИ не хватает GPU — власти предлагают разрешить иностранные

В России обсуждают допуск иностранных GPU к критической инфраструктуре Рабочая группа правительственной подкомиссии предложила разрешить использование иностранных ИИ-ускорителей в доверенных программно-аппаратных комплексах (ПАК), на которых работают значимые объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) и государственные информационные системы.

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