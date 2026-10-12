Ускорители AMD и Nvidia — для российской критической инфраструктуры? Российскому ИИ не хватает GPU — власти предлагают разрешить иностранные

В России обсуждают допуск иностранных GPU к критической инфраструктуре Рабочая группа правительственной подкомиссии предложила разрешить использование иностранных ИИ-ускорителей в доверенных программно-аппаратных комплексах (ПАК), на которых работают значимые объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) и государственные информационные системы.