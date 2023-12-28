Скандал вокруг нового фильма «Иван Васильевич меняет все!»: Анна Asti на грани увольнения? Елена ГалицкаяПевица Анна Asti, заслужившая звание певицы 2023 года, оказалась в центре внимания из-за скандальной вечеринки, организованной Настей Ивлеевой.
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