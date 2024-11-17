Стартап — разработчик сверхзвуковых самолетов закрылся

Концепт сверхзвукового беспилотника Exosonic / © Exosonic Стартап, основанный в 2019 году инженером аэрокосмической отрасли Норрисом Ти, ранее работавшим в Northrop Grumman и Lockheed Martin, планировал построить серию самолетов, включая сверхзвуковой авиалайнер Horizon, сверхзвуковые БПЛА Revenant и Trident.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии