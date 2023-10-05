Только «механика», только хардкор — это Subaru WRX TR 2024

Первые фотографии и подробности о Subaru WRX TR 2024 года опубликовало издание carscoops. Эта специальная модель, презентация которой запланирована на мероприятие Subiefest во Флориде в ближайшие выходные.
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