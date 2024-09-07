Стоит ли запускать в праздники шары в небо?

Фото: zakaz-sharov62Традиции выпускать в небо воздушные шары уже много лет. Дни первых и последних звонков в школах, выпускные в детских садах, дни рождения, свадьбы – повод для красочного мероприятия с запуском шаров в небо всегда найдётся.
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