У современного государства (любого государства, не только российского, но и российского тоже), как всегда, две проблемы.
На распутье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
У современного государства (любого государства, не только российского, но и российского тоже), как всегда, две проблемы.
Свежие комментарии