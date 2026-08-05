Путин обсудил с главой ЦИК Памфиловой подготовку к выборам в Госдуму

В ходе беседы с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой Владимир Путин отметил, что мероприятия по организации выборов в нижнюю палату парламента находятся на активной стадии реализации.
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