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Аргументы и Факты

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Путин обсудил с главой ЦИК Памфиловой подготовку к выборам в Госдуму

В ходе беседы с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой Владимир Путин отметил, что мероприятия по организации выборов в нижнюю палату парламента находятся на активной стадии реализации.

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