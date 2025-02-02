В российском регионе арестовали вора в законе из-за драки на пляже

В Башкирии арестовали вора в законе из-за драки на пляже. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot. По информации источника, местный бизнесмен Станислав Куликов обвиняется избиении семьи, отдыхавшей на пляже в Иглинском районе республики.
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