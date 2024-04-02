Какой уловкой пользуются абсолютно все женщины, чтобы «приручать» мужчин? Объясняем простыми словами

Плохо ли «приручать» человека, который тебе нравится, или же это эгоистично? Что же, для большинства женщин это вполне естественно и попытка «приручить» мужчину является частью их биологического поведения.
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