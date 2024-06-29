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МВФ: решение использовать доходы с российских активов угрожает валютной системе

МВФ: решение использовать доходы с российских активов угрожает валютной системе

Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Гэвин Грей во время брифинга заявил, что решение стран Запада использовать доходы от замороженных российских активов для нужд Киева несет угрозу для функционирования международной валютной системы из-за недостатка правовой базы.

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