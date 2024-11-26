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Психолог объяснил, почему привычка разговаривать с самим собой положительно влияет на мозг человека

Психолог объяснил, почему привычка разговаривать с самим собой положительно влияет на мозг человека

В современном мире, где информация атакует нас со всех сторон и приходится решать множество задач одновременно, оказывается, что есть одно простое действие, которое может помочь справиться с этим хаосом — разговоры с самим собой.

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