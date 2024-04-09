Какие города ХМАО оказались самыми затопленными после потепления

Общественники Югры определили, в каких городах ХМАО хуже всего обстоят дела с лужами. В первую тройку предварительного рейтинга вошли Пыть-Ях, Нижневартовск и Ханты-Мансийск, сообщил координатор акции «Лужи Югры» и член ОНФ в Югре Евгений Печерица.