Сотни владивостокцев вновь остались без света

В результате аварийного отключения без электроэнергии на данный момент осталась часть жилых домов и социальных объектов во Владивостоке Специалисты перечислили адреса, оставшиеся без света: Енисейская, Кирова, Магнитогорская, Хорольская.
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