🇷🇺🇺🇦 Новый результативный удар ВС РФ по украинскому аэродрому Третьи сутки подряд российские войска продолжают поражать авиатехнику ВСУ в тыловых районах противника.
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🇷🇺🇺🇦 Новый результативный удар ВС РФ по украинскому аэродрому Третьи сутки подряд российские войска продолжают поражать авиатехнику ВСУ в тыловых районах противника.
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