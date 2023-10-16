В европейской стране перезапустили угольную электростанцию из-за холодов

Германия перезапустила законсервированную угольную электростанцию. Решение возобновить работу установки на «грязном» топливе Яншвальде приняли, чтобы ослабить потенциальную нагрузку на энергосеть из-за наступления холодов.
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