Увлёкся "сватингом": из-за подростка эвакуировали школу и кафе в Пласте

14-летнего мальчишку задержали.В городе Пласт сотрудники полиции совместно с оперативниками УФСБ России по Челябинской области задержали подростка, подозреваемого в заведомо ложном сообщении об угрозе в одном из местных кафе.
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