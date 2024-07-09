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Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 9 июля

Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 9 июля

Загруженность крупных магистралей и шоссе в Подмосковье оценили в четыре балла утром, во вторник. В региональном Минтрансе сообщили, что на дорогах одновременно находится около миллиона машин, что на 2% больше средних значений для этого времени суток.

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