Россиянина задержали в Италии за мошенничество против АСВ на 146 млн руб 

Гражданина РФ задержали в Италии по обвинению в покушении на мошенничество против Агентства по страхованию вкладов (АСВ), передает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
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