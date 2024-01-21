«Ситуация тяжелая». Алексей Попов – о кадровых перестановках в Haas

«Ситуация тяжелая». Алексей Попов – о кадровых перестановках в HaasLAT Images / HaasРоссийский комментатор Формулы 1 Алексей Попов высказался о смене руководителя в Haas и оценил перспективы команды под управлением бывшего главного инженера Айо Комацу «Комацу всегда был инженером Haas, и теперь «бам!» – занял место Штайнера.