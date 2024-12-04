Жога перешёл в атаку: "Ельцин Центр" нарушил условия "игры" — зачистка начинается

С екатеринбургским "Ельцин Центром", по информации источников, расторгнуты прежние договорённости о "неприкасаемости" и госфинасировании взамен на отсутствие провокаций с прозападной повесткой и отказа от ультралиберальной позиции.
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