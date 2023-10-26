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Спикер Джонсон: помощь Киеву будет обсуждаться только в случае ее подотчетности

Спикер Джонсон: помощь Киеву будет обсуждаться только в случае ее подотчетности

Помощь Соединенных Штатов Киеву будет обсуждаться только в случае ее подотчетности. Соответствующее заявление, как информирует телевизионный канал NBC News, сделал новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

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