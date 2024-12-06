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Добрый Мир

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«Они считают, что все им позволено»: Путин заявил, что Запад сам подталкивает мир к многополярности

«Они считают, что все им позволено»: Путин заявил, что Запад сам подталкивает мир к многополярности

Президент России Владимир Путин REUTERS324 прочтения 2 дня назад Российский лидер Владимир Путин на заседании форума «ВТБ Россия зовет!» отметил, что страны Запада считают, что им все позволено и они же сами подталкивают мир к многополярности.

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