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Нижегородская правда

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Самые яркие отечественные кинопремьеры осени

Самые яркие отечественные кинопремьеры осени

Приближается осень, а с ней и битва кинотеатров за зрителей, вернувшихся из отпусков. На это время кинопрокатчики всегда планируют самые интересные премьеры, ожидая ажиотаж публики, вернувшейся из отпусков.

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