«Цифра брокер» думает над размещением в России облигаций компании из Узбекистана

Российский «Цифра брокер» прорабатывает возможность размещения облигаций компании из Узбекистана на отечественном фондовом рынке, пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление директор департамента корпоративных финансов инвестиционной компании (ИК) Романа Соколова, сделанное на прошедшем Российском облигационном конгрессе Cbonds.
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