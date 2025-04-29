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Экономист Сакс не увидел вреда для КНР и РФ от пошлин Трампа

Экономист Сакс не увидел вреда для КНР и РФ от пошлин Трампа

Америка изолирует свою экономику от продукции других поставщиков. Но протекционизм США — это серьезная ошибка, неправильное политическое решение, которое навредит в первую очередь Америке, заявил «Известиям» экономист Джеффри Сакс в кулуарах Открытого диалога «Будущее мира: новая платформа глобального роста», который проходит в России с 28 по 30 апреля.

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