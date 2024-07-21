Русские военные спасли семью в Красногоровке, вызвав огонь на себя огонь ВСУ

Боевики обстреляли дом мирных жителей, когда те пытались эвакуироваться.Русские штурмовики 5-й отдельной мотострелковой бригады рискнули своими жизнями, чтобы спасти от огня ВСУ семью мирных жителей из частного сектора освобождаемой Красногоровки на территории ДНР.