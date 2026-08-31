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Красные почвы Австралии указали на крупные запасы природного водорода

Красные почвы Австралии указали на крупные запасы природного водорода

Исследователи Университета Эдит Коуэн (Австралия) установили, что богатые железом породы Западной Австралии способны естественным образом генерировать водород и что этот процесс может быть искусственно усилен.

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