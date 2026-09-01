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ИА Регнум

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«Москвич» локализовал блок ESC для кроссовера «Москвич 3»

«Москвич» локализовал блок ESC для кроссовера «Москвич 3»

Московский автомобильный завод «Москвич» совместно с компанией «НАМИ инновационные компоненты» завершил локализацию и настройку электронного блока управления системой курсовой устойчивости (ESC) для кроссовера «Москвич 3».

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