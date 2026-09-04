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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Монфис о жизни после тенниса: «Буду работать в сфере финансов. Новая глава будет офисной»

Гаэль Монфис рассказал, чем займется после теннисной карьеры. В четверг француз провел последний матч на турнирах «Большого шлема» , а в конце года уйдет из тура.

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