У лунной миссии NASA возникли проблемы с капсулой Orion 

Капсула космического корабля Orion после приводнения / © NASA / James M. Blair В отчете Управления генерального инспектора космического агентства США упоминаются серьезные проблемы с тепловым экраном и другими аппаратными компонентами, выявленные в результате беспилотной миссии «Артемида I» в декабре 2022 года.