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Нижегородская правда

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Команда из Нижегородской области вошла в число победителей игры «Зарница 2.0»

Команда из Нижегородской области вошла в число победителей игры «Зарница 2.0»

Команда «Зарничник‑1» из Сосновской средней школы № 1 заняла второе место в финале Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.

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