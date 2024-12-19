Какие напитки могут улучшить работу сердца: советы от немецких экспертов Ирина ВальковаЗабота о здоровье сердца становится всё более актуальной, особенно в свете растущих проблем с сердечно-сосудистыми заболеваниями в мире.
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