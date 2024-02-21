Журналист Максвелл: мы следим за голами Овечкина, результаты не имеют значения

Журналист Скотт Максвелл в статье на сайте Daily Faceoff заявил, что из-за пристального внимания к российскому нападающему и капитану "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину результаты его команды в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) отошли на второй план.