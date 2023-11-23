«Для народа патриотизм, для олигархов миллиарды»: В Госдуме в очередной раз предложили изменить Конституцию РФ

На днях в Государственной Думе выступили с очередной «интересной» инициативой, которая по мнению депутатов должна улучшить жизнь россиян, и позволит сделать из нашей страны великое и могущественное государство на долгие годы.
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