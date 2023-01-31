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Программу привилегий для лауреатов наград прошлых лет введут на ВДНХ

Программу привилегий для лауреатов наград прошлых лет введут на ВДНХ

ВДНХ разрабатывает программу привилегий для награжденных медалями Выставки. Она позволит бесплатно посещать собственные музейно-выставочные пространства, активности Выставки, пользоваться различными сервисами, а также получать скидки у ряда музеев-резидентов.

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