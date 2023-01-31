Программу привилегий для лауреатов наград прошлых лет введут на ВДНХ

ВДНХ разрабатывает программу привилегий для награжденных медалями Выставки. Она позволит бесплатно посещать собственные музейно-выставочные пространства, активности Выставки, пользоваться различными сервисами, а также получать скидки у ряда музеев-резидентов.
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