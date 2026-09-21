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Татар-информ

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В Орловском краеведческом музее открылась выставка «С места событий»

В Орловском краеведческом музее открылась выставка «С места событий»

Фотовыставка «С места событий» открылась в Орловском краеведческом музее. На ней представлены работы пяти известных фотокорреспондентов, которые много лет работают в журналистике и освещают события в условиях жёстких дедлайнов и постоянно меняющейся информационной повестки, сообщает NEWS.

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