Россия простила таджиков, растоптавших Георгиевский флаг. Что известно о вандалах?

Михаил

чинушки, а хвартирку уже выделили чурбекам,или мало занесли замоташки,на хатку не хватает???любая страна мира,за ОСКВЕРНЕНИЕ ГОССИМВОЛОВ УЖЕ БЫ ВЫШВЫРНУЛА ЗА ПРЕДЕЛЫ СВОИХ ГРАНИЦ ЛЮБОГО, КТО ПОСМЕЛ БЫ ОСКВЕРНИТЬ ЭТОТ САМЫЙ СИМВОЛ ГОСУДАРСТВА!!!! ( даже Буркина -Фасо). что же вы так позорите страну перед всем миром продажнейшие чинуши??!