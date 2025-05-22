Мигрантские сводки Фото: стоп-кадры из видео В Обнинске, где 9 мая юные мигранты осквернили символ Великой Победы, местные жители продолжают настаивать на наказании семей, воспитавших нарушителей.
Россия простила таджиков, растоптавших Георгиевский флаг. Что известно о вандалах?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Михаил
чинушки, а хвартирку уже выделили чурбекам,или мало занесли замоташки,на хатку не хватает???любая страна мира,за ОСКВЕРНЕНИЕ ГОССИМВОЛОВ УЖЕ БЫ ВЫШВЫРНУЛА ЗА ПРЕДЕЛЫ СВОИХ ГРАНИЦ ЛЮБОГО, КТО ПОСМЕЛ БЫ ОСКВЕРНИТЬ ЭТОТ САМЫЙ СИМВОЛ ГОСУДАРСТВА!!!! ( даже Буркина -Фасо). что же вы так позорите страну перед всем миром продажнейшие чинуши??!
Ответить
4 час.
Елена Верия
Бляха муха!!! Долго еще будут безнаказанно издеваться над нашими людьми и топтать копытами Российский флаг эти ишаки хитрожопые???!!!!!!!!
Ответить
3 час.
Гена Саваторов
а лишить гражданства и отправить баранов пасти слабо нашим властям ?
Ответить
1 час.
Свежие комментарии