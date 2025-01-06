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BAZA: известного гребца Ляпунова жестоко избили бородачи в центре Москвы

BAZA: известного гребца Ляпунова жестоко избили бородачи в центре Москвы

Нападение на спортсмена произошло во дворе его собственного дома на Тверском бульваре.В ночь на пятницу, 4 января, в Москве жестоко избили 38-летнего Кирилла Ляпунова, гребца-байдарочника сборной России, мастера спорта международного класса.

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