В Тарусской гордуме осудили депутата, призвавшего женщин носить мини-юбки

Евгений Руденко призывал женщин надевать мини-юбки "для повышения демографии" — коллеги сочли его высказывание неэтичным Депутаты гордумы калужского города Таруса сочли неэтичным высказывание своего коллеги Евгения Руденко о том, что женщинам нужно носить мини-юбки "в солнечные дни для повышения демографии России".
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