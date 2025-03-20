В Тарусской гордуме осудили депутата, призвавшего женщин носить мини-юбки

Евгений Руденко призывал женщин надевать мини-юбки "для повышения демографии" — коллеги сочли его высказывание неэтичным Депутаты гордумы калужского города Таруса сочли неэтичным высказывание своего коллеги Евгения Руденко о том, что женщинам нужно носить мини-юбки "в солнечные дни для повышения демографии России".