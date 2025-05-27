Песков: решение по дальнобойному оружию мешает хрупкому процессу переговоров

Решение европейских стран о снятии ограничения на применение Украиной дальнобойных вооружений находится в явном противоречии с усилиями по установлению мира и с мирным процессом, который только начинается и остается крайне хрупким.
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