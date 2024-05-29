Блогер Тудор Шоилица запускает петицию против голосования по почте

Блогер Тудор Шоилица, с заявленной аудиторией более миллиона подписчиков, запускает петицию, которую могут подписать все граждане, которые выступают против голосования по почте на осенних выборах в нескольких государствах.
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