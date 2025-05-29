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Не с Курляндского котла начиналось: из истории прибалтийского национализма в СССР

Не с Курляндского котла начиналось: из истории прибалтийского национализма в СССР

ИСТОРИЯ 10 октября 1944 года, освобождая Прибалтику, советские войска вышли к Балтийскому морю, отрезав сухопутное сообщение между исторической областью Курляндия (северо-запад современной Латвии с крупнейшими портами Вентспилс и Лиепая) и Германией, в результате чего образовался просуществовавший до конца войны так называемый «Курляндский котел», включавший в себя большую часть западной Латвии.

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