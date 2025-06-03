Эксперты порекомендовали отключить геолокацию в смартфонах

Эксперты порекомендовали отключить геолокацию в смартфонахЭксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко сообщил, что работа служб геолокации на современных гаджетах имеет свои алгоритмы, которые могут не понравиться или даже помешать современному пользователю.