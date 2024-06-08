ВСУ впервые попытались атаковать Республику Северная Осетия – Алания

Утром в субботу системы ПВО уничтожили в Северной Осетии — Алании украинский дрон.Над территорией Республики Северная Осетия–Алания дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат, заявило Минобороны России в своем телеграм-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии