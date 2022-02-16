FiNE-NEWS

1 220 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Одиссей Одиссеев
    Как нас учит физика, тут всё зависит от того, на чём ехать и с чем столкнуться. Если например, ехать на грузовике и с...Миф, в который ве...
  • кузнецов владимир
    интересно, откуда из этой статьи видно что кто-то обосрался?WSJ: Российский С...
  • Ural Karahanow
    Как наших баб да детишек в гражданском самолёте пугать - так это можно, а самим страшно до метеоризма. Вот гниды амер...WSJ: Российский С...

МОК: результаты Валиевой на Олимпиаде будут считаться предварительными

МОК: результаты Валиевой на Олимпиаде будут считаться предварительными

Камила Валиева Фото: Александр Вильф/РИА Новости Все результаты российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине будут считаться предварительными, заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх