МОК: результаты Валиевой на Олимпиаде будут считаться предварительными

Камила Валиева Фото: Александр Вильф/РИА Новости Все результаты российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине будут считаться предварительными, заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.