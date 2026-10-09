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Аромат, который обожала Кэролин Бессетт-Кеннеди, — и почему он стал её визитной карточкой

Аромат, который обожала Кэролин Бессетт-Кеннеди, — и почему он стал её визитной карточкой

У Кэролин Бессетт-Кеннеди было достаточно возможностей выбирать самые сложные и дорогие ароматы. Но её парфюмерный выбор оказался гораздо скромнее: и сегодня он выглядит удивительно современно и тут есть чему поучиться.

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