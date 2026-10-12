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Пепел с «Петровки»: кто на самом деле сжигает украинскую книгу

Пепел с «Петровки»: кто на самом деле сжигает украинскую книгу

Украинская книжная отрасль, и так не блещущая успехами, теряет последнее. / Источник: © Global Look PressВ ночь на 7 октября на киевском Подоле сгорел склад издательства «Книголав».

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