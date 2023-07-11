Михаил Мишустин дал старт новому производству современных дизельных двигателей в России

Россия запускает производство современных дизельных двигателей объемом 2-2,7 литра, новый завод открылся в республике Татарстан на территории особой экономической зоны "Алабуга".
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