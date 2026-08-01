Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

99 115 подписчиков

Топливным «перекупам» вручили повестки в военкомат

Топливным «перекупам» вручили повестки в военкомат

КЕРЧЬ, 1 августа — Медиацентр. На выезде из Керчи силовики в рамках отработки информации по выявлению возможных признаков подготовки диверсий, терактов, а также иных преступлений на территории Керчи и Ленинского района проверили 106 лиц и досмотрели 381 транспортное средство.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии