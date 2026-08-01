Топливным «перекупам» вручили повестки в военкомат

КЕРЧЬ, 1 августа — Медиацентр. На выезде из Керчи силовики в рамках отработки информации по выявлению возможных признаков подготовки диверсий, терактов, а также иных преступлений на территории Керчи и Ленинского района проверили 106 лиц и досмотрели 381 транспортное средство.